Das Jägerstübchen ist - zumindest international - kein Einzelfall. Das japanische Unternehmen Piala Inc. bot schon 2017 Nichtrauchern ebenfalls sechs Tage extra Urlaub an. Der Geschäftsführer Takao Asuka will ausgerechnet haben, dass die Rauchpausen insgesamt ungefähr sechs Tage zusätzlichen Urlaub ausmachen würden. Vier Tage Extra-Urlaub für Nichtraucher bietet die britische Arbeitsvermittlungsfirma "KCJ Training and Employment Solutions" an.