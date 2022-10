Nicole: Ich mache gar keine Pläne. Ich lebe jeden Tag neu. Die letzten zwei Jahre haben mir gezeigt: Das, was du planst, wird nicht unbedingt Wirklichkeit. Sondern es gibt manchmal Dinge, die passieren im Leben. Und die werfen dich aus der Bahn. Und die bringen deine Pläne völlig durcheinander. Und ich bin so weit, dass ich sage, ich lebe jeden Tag neu und bin dankbar für alles, was das Leben noch für mich bereithält. Und das will ich in vollen Zügen genießen. Und ich lasse mich nicht mehr unter Druck setzen, sondern habe eine gewisse Leichtigkeit in mir.