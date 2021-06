61 Prozent unseres Trinkwassers stammen aus dem Grundwasser. Aufzeichnungen belegen jedoch, dass das zurückliegende hydrologische Winterhalbjahr zu trocken war. "Darüber hinaus haben wir als Folge des dritten Trockenjahres in Folge ein Absinken der Grundwasserspiegel in Deutschland zu verzeichnen", sagt Martin Weyand, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Gelegentliche Starkregen in jüngster Vergangenheit nützen der Grundwasser-Neubildung wenig.