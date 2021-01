In dem von Terror heimgesuchten westafrikanischen Land Niger haben Bewaffnete mindestens 56 Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt. Das gaben die Behörden in der Hauptstadt Niamey bekannt. Der Überfall habe sich nahe der Grenze zu Mali in den Dörfern Tchombangou und Zaroumdareye ereignet. Die genauen Umstände sind noch unklar.