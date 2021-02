Am 17. Februar hatten bewaffnete Angreifer in Militäruniformen laut Medienberichten zuerst die Wachleute der Schule überwältigt und waren dann in die Mitarbeiterwohnungen sowie die Schlafsäle eingedrungen. Nach dem Überfall ordnete Nigerias Präsident Muhammadu Buhari die Entsendung von Militär- und Polizeieinheiten an.