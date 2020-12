Der Angriff auf die staatliche Oberschule in Kankara in der Nordregion Katsina erfolgte am vergangenen Freitag. Dabei schossen zahlreiche bewaffnete Männer auf Motorrädern mit Maschinenpistolen um sich. Etwa 200 Kinder und Jugendlichen konnten entkommen. Sie flüchteten nach dem Angriff in die umliegenden Wald- und Buschgebiete.