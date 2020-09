Nach der Ausbürgerung Biermanns versucht sie, so schnell wie möglich in den Westen zu gelangen. Dass sie für knallharte Konflikte keine diktatorische Staatsmacht braucht, zeigt Hagen gleich im Streit mit ihrer ersten Band. Das zweite Album mit dem vielsagenden Titel "Unbehagen" wird bereits separat von Musikern und Sängerin eingespielt, anschließend trennen sich die Wege. Wie gut diese erste Band ist, zeigt sich auch am Erfolg, den die Musiker um Herwig Mitteregger anschließend als Spliff mit Hits wie "Carbonara" oder "Déjà vu" haben. Hagen antwortete auf ihre Art. Die nächste Band heißt The No Problem Orchestra.