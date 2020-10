Genzel: Wir versuchen in der Astrophysik, von weiter Distanz her typischerweise, mit Methoden des Lichts in unserem Falle - aber inzwischen haben wir ja auch die Gravitationswellen - Objekte und Physik zu verstehen. Und im galaktischen Zentrum vermuten wir seit vielen Jahren, dass sich dort ein massereiches Vier-Millionen-Sonnenmassen schwarzes Loch befindet. Und die Frage war jetzt: Wie kann man so ein Objekt von so einer Distanz, wo man nicht mit dem Labor hinfahren kann, dingfest machen? Und zwar in der Qualität von Beweisen, die man auf der Erde in Labors herstellen kann. Und das hat eine lange Zeit gedauert, immer bessere Instrumente zu bauen.