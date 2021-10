Anders als die Nobelinstitutionen in Schweden, die jeweils eigene Dachorganisationen zur Finanzierungshilfe haben, hängt das Nobelinstitut in Oslo in großem Maße von den jährlichen Zahlungen der Nobelstiftung ab. Diese verwaltet das auf rund fünf Milliarden schwedische Kronen (490 Millionen Euro) angewachsene Erbe des 1896 gestorbenen schwedischen Chemikers und Ingenieurs Alfred Nobel.