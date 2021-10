Hasselmann kam am 25. Oktober 1931 in Hamburg zur Welt, wuchs aber in England auf. Mit 18 Jahren kehrte er in seine Heimatstadt zurück. Dort und in Göttingen studierte er Physik und Mathematik, 1957 promovierte Hasselmann. Zunächst arbeitete er im Bereich Schiffbau, hier lehrte er Anfang der 60er Jahre in San Diego, USA. Nach dem Schiffbau widmete er sich der Ozeanografie, dies außer in Hamburg ebenfalls in den USA.