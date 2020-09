Je weiter der Ausbau erneuerbarer Energien voranschreite, umso mehr gehe nämlich auch der Gasanteil zurück. Die Kraftwerke müssten dann zur Sicherung bei Flaute oder wenig Sonne "in einem nur geringen Maß ausgelastet werden." Außerdem könnte fossiles Erdgas wohl in Zukunft durch grünen Wasserstoff oder grünes Methan ersetzt werden, so Fischedick.