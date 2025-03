Nordmazedonien: Mehr als 50 Tote bei Brand in Diskothek

Bei einem Brand in einer Diskothek in der nordmazedonischen Kleinstadt Kocani sind zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Innenminister Panche Toshkovski sprach von mindestens 51 Toten und etwa 100 Verletzten.

Hunderte Menschen in der Diskothek

Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, einige von ihnen bis in die etwa 100 Kilometer entfernte Hauptstadt Skopje. In dem überfüllten Club "Pulse" sollen sich zum Zeitpunkt der Katastrophe Hunderte junge Menschen aufgehalten haben, Medien berichten von etwa 1.500.