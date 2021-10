Die Tat: Ein Bewaffneter hat mit Pfeil und Bogen am Mittwochabend im norwegischen Kongsberg, einer Stadt mit rund 26.000 Einwohnern, auf Menschen geschossen. Die Angriffe ereigneten sich nach Angaben der Polizei an mehreren Orten in der Stadt, unter anderem in einem Supermarkt. Man gehe davon aus, dass er allein gehandelt habe, sagte die Polizei.