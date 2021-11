Quent: Nach dem öffentlichen Bekanntwerden des NSU-Terrors, der in Jena entstanden ist, gab es verschiedene Reaktionen in der Stadtgesellschaft. Nur in einem kleinen Teil gab es eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, überwiegend wurde sich in eine Art Selbstentlastung und in Imagekorrektur geübt.