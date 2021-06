Vor 60 Jahren kam der Spaghettigericht-Baukasten Mirácoli auf den Markt - und der Nudel-Siegeszug in Deutschland begann. Das Halbfertiggericht galt in den 60ern als Küchenwunder und wurde zum festen Bestandteil auf dem Speiseplan. Zuletzt geriet es jedoch in die Kritik. So verschwand unter anderem der Hartkäse (Parmesello/Pamesello - ein Kunstwort, das an Parmesan erinnert, ihn aber nicht enthielt) vor zwei Jahren aus der Packung.