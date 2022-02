Mit Housing First sollen wohnungs- und obdachlose Menschen von Anfang an dauerhaft ihren eigenen persönlichen Raum bekommen. Sie bekommen einen Mietvertrag und in der Regel ein Team von Freiwilligen, Sozial- und Gesundheitsarbeitern an die Seite gestellt, die sich um ihre Bedürfnisse kümmern und sie dabei unterstützen, Arbeit zu finden oder Sozialhilfe zu beantragen.



Finnland ist das europäische Paradebeispiel dieses Ansatzes und hat seit Beginn des Projekts im Jahr 2008 Obdachlosigkeit im Land nahezu ausgemerzt. Die finnische Y-Stiftung, die mit der Durchführung beauftragt ist, finanziert sich aus Spenden und Ausschüttungen des staatlichen Glücksspielmonopols und besitzt aktuell rund 17.500 Wohnungen. Damit ist die Stiftung der viertgrößte Vermieter des Landes. In Deutschland startete ein Modellprojekt 2018 in Berlin. 80 Menschen konnten bis heute darin vermittelt werden - nur eine einzige Kündigung musste seitdem ausgesprochen werden.