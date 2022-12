Die Oder als "Dinosaurier des Jahres" stehe stellvertretend für die kritische Situation an vielen anderen Flüssen in Deutschland, so Krüger. Nach wie vor würden Flüsse begradigt, ihre Ufer befestigt und ihre Fahrrinnen vertieft, um eine höhere Fließgeschwindigkeit zu erreichen, heißt es in der Begründung des Preises. Die Folge dieser Maßnahmen: Es gehen wichtige Lebensräume für Pflanzen und Tiere verloren, die Flüsse selbst verlieren an Widerstandsfähigkeit.