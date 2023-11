Getestet wurden 18 verschiedene Margarinen aus Supermärkten, Discountern und Bio-Märkten mit einem Fettgehalt von 60 Prozent aufwärts; darunter zwei Bios und eine palmölfreie. Gab es von einer Marke keine Margarine im Becher, ist eine gewählt worden, die in Folie eingeschlagen als Block angeboten wird. Die Produkte kosteten zwischen 1,49 Euro und 4,58 Euro pro 500 Gramm.



Im Labor wurde auf die Fettschadstoffe 3-MCPD und Glycidol, Transfettsäuren, Mineralölbestandteile und Weichmacher getestet. Zudem sind die Margarinen durch ein Pestizidscreening gelaufen und sind auf polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe ebenso überprüft worden wie per Deklaration auf Aromen oder auf andere Vitaminzusätze als Vitamin A und D. Eine Anreicherung mit diesen beiden fettlöslichen Vitaminen wird vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in Streichfetten als sinnvoll toleriert. Daneben wurde die Fettzusammensetzung überprüft. Dabei orientierten sich die Tester bei der Bewertung an den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE).



Drei erfahrene Sensorikprüfer verkosteten die Margarinen und beurteilten Geruch, Geschmack, Konsistenz/Streichfähigkeit und Schmelz. Die Verpackungen sind auf PVC/PVDC/chlorierte Verbindungen geprüft worden. Weiterhin bat Öko-Test die Hersteller um Offenlegung ihrer Lieferketten und um Belege, an welcher Stelle sie für Probleme in der Lieferkette Verantwortung übernehmen. Mit der Control Union Certifications Germany wurde hierzu ein umfangreicher Fragebogen entwickelt.