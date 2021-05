Auf dem dritten Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt soll es jetzt einen neuen, offiziellen Anlauf in dieser Frage geben. So wird es am Samstag, (15.5. 2021) um 19 Uhr in der evangelischen Kirchengemeinde Frankfurt-Riedberg und im Frankfurter Kaiserdom zeitgleich und erstmalig dazu kommen, dass evangelische und römisch- katholische Christ*innen in dem jeweiligen Gotteshaus gemeinsam das Heilige Mahl einnehmen können.