In Leipzig fahren einige Linien in 15 Minuten- statt 10 Minuten-Taktung. In anderen Städten wie in Düsseldorf müssen Fahrten zum Teil ganz ausfallen. In anderen Regionen wie in Mainz sei die Lage noch vergleichsweise gut, wie eine Sprecherin des Regionalverbands Südwest (VDV) mitteilt. Aber auch dort gebe es einen erhöhten Krankenstand.