Klimawandel: Aktivisten posten KI-Bilder auf Google Maps

Ausgetrocknete Donau, verschwundene Gletscher, Seen ohne Wasser: Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" Österreich haben nach eigenen Angaben bearbeitete Bilder von österreichischen Sehenswürdigkeiten im Onlinedienst Google Maps eingestellt - unter dem Motto "Unsehenswürdigkeiten". Sie wollen so auf die Auswirkungen der Erderwärmung aufmerksam machen. Die Sprecherin Marina Hagen-Canaval sagte am Freitag der Nachrichtenagentur AFP: