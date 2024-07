So sollen die Olympischen Spiele in Paris sicher werden

Seit Tagen wimmelt es in Paris von Sicherheitskräften. Eine weiträumige Sicherheitszone soll den Bereich um die Seine schützen, an dem die Eröffnungsfeier stattfindet. "Wir sind bereit", sagte Staatspräsident Emmanuel Macron am heutigen Montag bei einem Besuch im Olympischen Dorf.