War Opa in der NSDAP? Umgang mit dunkler Familiengeschichte

Häufig begeben sich junge Menschen auf die Suche, wenn sie im Familienalbum Fotos vom (Ur)Opa in Wehrmachts- oder SS-Uniform sehen, so war es auch bei Katharina. Mithilfe eines Experten erfährt sie, was es bedeuten könnte, dass ihr Großvater als Wehrmachtssoldat in Italien war: Italien war Schauplatz von Massakern und Massenhinrichtungen. War er daran beteiligt? Aus welchen Gründen hat er nach dem Krieg Suizid begangen? Katharina ist auf der Suche nach Antworten.