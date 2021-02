Kritik am geplanten Opferhilfsfonds in Hessen

Hinzu kommt, dass viele umziehen wollten. Gerade für die Familien, die in Hanau-Kesselstadt leben, sei es unerträglich, weiterhin so nah an den Orten zu wohnen, wo ihre Liebsten ermordet wurden, sagt Armin Kurtović, dessen Sohn Hamza in der Arena-Bar getötet wurde, nicht weit von seiner Wohnung entfernt. Aber Umzüge sind teuer und eine neu gemietete Wohnung meistens auch.