Organspende: Zustimmung laut Umfrage hoch wie nie

Die Zustimmung zur Organ- und Gewebespende ist laut einer repräsentativen Umfrage so hoch wie noch nie. Laut Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) stehen der Organspende 85 Prozent der Befragten positiv gegenüber.

Dieser Wert hat sich in den vergangenen Jahren allerdings nur in kleinen Schritten entwickelt. 2010 waren es 79 Prozent, 2018 84 Prozent. 2020 gab es einen Rückgang auf 82 Prozent, bevor der Wert im vergangenen Jahr wieder anstieg.

In Deutschland warten über 8.200 Patienten auf eine Organspende, andere kommen erst gar nicht auf die Warteliste.

45 Prozent haben Organspendeausweis

Derzeit sind Organentnahmen in Deutschland nur mit ausdrücklicher Zustimmung erlaubt. In einigen anderen Ländern gilt hingegen die Widerspruchslösung: Die Entnahme der Organe nach dem Tod ist erlaubt, sofern man zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widerspricht.

Der Bundestag diskutiert derzeit über das Thema. Im Dezember 2024 hatte eine fraktionsübergreifende Abgeordnetengruppe einen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht, um die Widerspruchsregelung einzuführen.

Es sei "wichtig, dass die Menschen zu Lebzeiten entscheiden", ob sie ihre Organe spenden wollen, so Karl-Josef Laumann, CDU, Gesundheitsminister Nordrhein-Westfalen.

62 Prozent der Befragten gaben in der Befragung an, eine Entscheidung zur Organspende getroffen zu haben. 2022 waren es 61 Prozent. 45 Prozent haben einen Organspendeausweis oder eine Patientenverfügung. 16 Prozent gaben an, eine Entscheidung getroffen zu haben, diese jedoch nicht schriftlich festgehalten zu haben. Bei 35 Prozent fehlt eine Entscheidung.