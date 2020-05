Als der Orientexpress Reiseträume beflügelte

Der Eisenbahnpionier Georges Nagelmackers wurde am 24. Juni 1845 in Lüttich geboren und starb am 10. August 1905 in Villepreux. Im Alter von 22 Jahren gründete er die Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Erst hängt er nur einzelne Schlafwagen an Expresszüge fremder Eisenbahngesellschaften an. Nach einigen Jahren gelingt es ihm, eigene Züge bestehend aus zwei Schlafwagen, einem Speisewaggon und zwei Gepäckwagen auf die Schienen zu stellen.



1883 schließlich findet die lang ersehnte Premierenfahrt des Orientexpress statt. Von Paris über München, Wien, Budapest nach Konstantinopel. Nagelmackers Geburtstag jährt sich 2020 zum 175. Mal.

