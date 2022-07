Der orthodoxe Glauben war bis zur Unterdrückung in der Sowjetunion jahrhundertelang zentraler Bestandteil ukrainischer und russischer Kultur. Nach dem Zerfall der Sowjetunion gab es erneut einen starken Zulauf zu den orthodoxen Kirchen: In Russland zur Russisch-Orthodoxen Kirche (ROK), in der Ukraine zur ROK-zugehörigen Ukrainisch-Orthodoxen Kirche (UOK) und der Orthodoxen Kirche der Ukraine (OKU). In aktuellen Umfragen bezeichnen sich in der Ukraine circa 60 Prozent und in Russland über 70 Prozent als orthodox.