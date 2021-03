Mit jeweils sechs Nominierungen ins Rennen gehen das Road-Movie "Nomadland" der Regisseurin Chloé Zhao, das Familiendrama "The Father" mit Anthony Hopkins in der Rolle eines demenzkranken Vaters, das Bürgerrechtsdrama "Judas and the Black Messiah," das Drama "Minari" um eine koreanische Familie in den USA," "Sound of Metal" über einen Rock-Schlagzeuger, der sein Gehör verliert, und der Gerichtsthriller "The Trial of the Chicago 7".