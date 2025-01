Film "Die Saat des heiligen Feigenbaums" für Oscar nominiert

... ist ein iranischer Regisseur. Der 52-Jährige geht in seinen Filmen schon lange kritisch mit dem Regime im Iran ins Gericht. Seine Filme handeln von Korruption, von der Todesstrafe oder, wie sein neuster „The Seed of the Sacred Fig“ von den willfährigen Helfern eines Unrechtsregimes in Agonie. Im Jahr 2020 wurde sein Film „There is no Evil“ mit dem goldenen Bären der Berlinale ausgezeichnet.