In der Sparte "Bester Originalsong" wurde "Spirit" von Beyoncé aus dem Film "Der König der Löwen" nicht berücksichtigt. Die fünf Nominierungen bekamen Randy Newman ("I Can't Let You Throw Yourself Away" aus "Toy Story 4"), Elton John und Bernie Taupin ("I'm Gonna Love Me Again" aus "Rocketman"), Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez ("Into the Unknown"), Cynthia Erivo und Joshuah Brian Campbell ("Stand Up" - aus "Harriet - der Weg in die Freiheit") und Diane Warren ("I'm Standing with You" aus "Breakthrough - Zurück ins Leben"). Warren ist zum elften Mal für einen Oscar nominiert, sie könnte ihn zum ersten Mal gewinnen.



Mit Randy Newman ("Marriage Story") für die "Beste Filmmusik" nominiert sind Alexandre Desplat ("Little Women"), Thomas Newman ("1917"), John Williams ("Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers") und Hildur Gudnadóttir ("Joker"). Wenn Gudnadóttir den Oscar bekommt, wäre sie die erste Frau seit Anne Dudley 1998, die ihn für die "Beste Filmmusik" entgegennehmen kann.