Wenn am Sonntag in Los Angeles zum 95. Mal die bedeutendsten Filmpreise der Welt verliehen werden, glänzen nicht nur die goldenen Statuen und die Stars, sondern auch der erstmals champagnerfarbene Teppich. Alles überstrahlen dürfte aber der mit elf Oscars am häufigsten nominierte Film der diesjährigen Preisverleihung: "Everything Everywhere All at Once".