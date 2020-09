Das düstere Drama "Joker" mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle geht mit sagenhaften elf (von insgesamt 24) Nominierungen an den Start. Neben "Bester Film", "Beste Regie" und "Bester Hauptdarsteller", kommen auch "Bester Schnitt", "Bestes adaptiertes Drehbuch", "Bester Ton" sowie "Bestes Make-up und beste Frisuren" dazu. An den internationalen Kinokassen hat "Joker" bereits im vergangenen Herbst einen neuen Kassenrekord aufgestellt.



Nur eine Nominierung weniger, also zehn, erhielten Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollyood", Martin Scorceses "The Irishmen" und Sam Mendes' Kriegsepos "1917".