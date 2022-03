Oscar geht an "Coda" - Smith ohrfeigt Rock

Ariana DeBose bekam den Oscar als beste Nebendarstellerin in "West Side Story". In dem Musical von Steven Spielberg tanzt und singt sie auch. Der beste Filmsong ist "No Time To Die" von Billie Eilish und Finneas O'Connell. Als bester Dokumentarfilm wurde "Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)" von Ahmir "Questlove" Thompson, Joseph Patel, Robert Fyvolent und David Dinerstein ausgezeichnet.