Reinhardt starb nach Angaben ihres Sohnes Sascha Weitman in der Nacht zum Freitag und wurde am Sonntag in Herzlija bei Tel Aviv beigesetzt. Sie war selbst eine der rund 1.200 bei ihm angestellten Juden, die Schindler bei den NS-Behörden als unabkömmlich für die Arbeit in seiner Rüstungsfabrik in Krakau darstellte und damit rettete.