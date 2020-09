Außergewöhnliche Dürren, verheerende Regenfälle und Fluten: Seit Beginn der 1990er-Jahre hat sich die Zahl extremer Wetterereignisse verdoppelt.



"Wir beobachten, dass der Regen immer häufiger zu früh, zu spät, gar nicht oder in zu großen Mengen fällt, nicht nur in Ostafrika, sondern derzeit auch in der Sahelregion und in Südasien", sagt Bettina Iseli, Programmdirektorin der Welthungerhilfe.



Das habe "fatale Folgen für die Landwirtschaft" und die ohnehin sehr schwierigen Lebensbedingungen der dort lebenden Menschen. Als ein Land, das besonders unter der Klimakrise leidet, gilt der Sudan, in dem geschätzt 42 Millionen Menschen leben