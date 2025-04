Papst Franziskus spricht Oster-Segen "Urbi et Orbi"

Tausende Gläubige haben sich für die große Ostermesse auf dem Petersplatz in Rom versammelt. Wegen gesundheitlicher Probleme leitet Papst Franziskus die Messe nicht. 20.04.2025 | 0:24 min

Der gesundheitlich schwer angeschlagene Papst Franziskus ist bei der Ostermesse auf dem Petersplatz in Rom persönlich erschienen. Franziskus wurde am Sonntag in seinem Rollstuhl sitzend auf den Balkon des Petersdoms gefahren, tausende Gläubige auf dem Petersplatz empfingen ihn mit Applaus. Daraufhin wünschte der Pontifex, der ohne Beatmungskanülen zur Sauerstoffzufuhr erschien, der Christenheit auf Italienisch "Frohe Ostern".

Seine Osterbotschaft trug Franziskus nicht persönlich vor. Später spendete er persönlich den Segen "Urbi et orbi" (der Stadt und dem Erdkreis) vor mehreren Zehntausend Gläubigen auf dem Petersplatz.

Appell für Frieden und gegen Antisemitismus

In seiner Osterbotschaft kritisiert Papst Franziskus Antisemitismus sowie den Krieg in Gaza scharf. "Den leidenden Christen in Palästina und Israel wie dem gesamten israelischen und palästinensischen Volk bekunde ich meine Nähe", so das katholische Kirchenoberhaupt. Die Ansprache vom Balkon des Petersdoms ließ er von seinem Zeremonienmeister, Erzbischof Diego Giovanni Ravelli, verlesen.

Tausende Gläubige haben sich für die große Ostermesse auf dem Petersplatz in Rom versammelt. Wegen gesundheitlicher Probleme leitet Papst Franziskus die Messe nicht. 20.04.2025 | 0:24 min

Das "wachsende Klima des Antisemitismus, das sich in der ganzen Welt ausbreitet" bezeichnet der Papst als besorgniserregend. "Gleichzeitig sind meine Gedanken bei den Menschen und insbesondere bei der christlichen Gemeinde im Gazastreifen, wo der schreckliche Konflikt weiterhin Tod und Zerstörung bringt und eine dramatische und unwürdige humanitäre Situation verursacht", so Franziskus.

Ich appelliere an die Kriegsparteien, das Feuer einzustellen, die Geiseln freizulassen und den Menschen zu helfen, die hungern und sich nach einer friedlichen Zukunft sehnen! „ Papst Franziskus

Papst: für Religionsfreiheit und gegen Aufrüstung

Zugleich gedachte Franziskus jenen Menschen, die ihren Glauben nicht frei leben können. "Es kann keinen Frieden geben, wenn es keine Religionsfreiheit oder keine Gedanken- und Redefreiheit und keinen Respekt vor der Meinung anderer gibt", mahnte der Papst.

Der Anspruch eines jeden Volkes, für seine eigene Verteidigung zu sorgen, dürfe nicht zu einem allgemeinen Wettrüsten führen. "Die 'Waffen' des Friedens sind diejenigen, die Zukunft schaffen, anstatt Tod zu säen!", so der Papst.

Er appellierte an politisch Verantwortliche, verfügbare Ressourcen zu nutzen, um Bedürftigen zu helfen, Hunger zu bekämpfen und Initiativen zu fördern, die Entwicklung vorantrieben.

Der Grundsatz der Menschlichkeit darf als Angelpunkt unseres täglichen Handelns nie verloren gehen. „ Papst Franziskus

Weiter rief er auf das Osterfest im aktuellen Heiligen Jahr als Anlass zu nehmen, Kriegsgefangene und politische Gefangene freizulassen.

Teilnahme an Ostern lange unklar

Zuvor war aufgrund der lebensbedrohlichen Atemwegserkrankung des Pontifex und seines langen Krankenhausaufenthalts fraglich gewesen, in welcher Form Franziskus an den Osterfeierlichkeiten teilnehmen würde. An der traditionellen Kreuzweg-Prozession in Rom am Karfreitag hatte das 88-jährige Oberhaupt der 1,3 Milliarden Katholiken nicht teilgenommen.

Am Kolosseum in Rom haben Christen aus aller Welt an das Leiden und Sterben Jesu erinnert. Es war das dritte Mal in Folge, dass Papst Franziskus nicht persönlich teilnehmen konnte. 19.04.2025 | 0:17 min

Franziskus war im Februar wegen einer beidseitigen Lungenentzündung in die Gemelli-Klinik in Rom gebracht worden und entging nach Angaben seiner Ärzte nur knapp dem Tod. Am 23. März kehrte er in den Vatikan zurück.

