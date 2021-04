Die Friedensbewegung hat eine positive Bilanz der diesjährigen Ostermärsche gezogen, die am Montag mit rund 30 Veranstaltungen zu Ende gehen. Nachdem wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr fast ausschließlich online für Frieden geworben wurde, habe es in diesem Jahr an den Ostertagen bundesweit rund hundert Aktionen für Frieden, Abrüstung und Gerechtigkeit gegeben, erklärte das Netzwerk Friedenskooperative in Bonn.