Ostermärsche 2025: Bundesweit Aktionen für Frieden

Auch in diesem Jahr ruft das Netzwerk Friedenskooperative bundesweit zu Ostermärschen auf. Unter dem diesjährigen Motto "Kriege stoppen - Frieden und Abrüstung jetzt" sind nach Angaben der Veranstalter bundesweit mehr als 110 Demonstrationen, Kundgebungen, Fahrradtouren und Mahnwachen geplant.

Am Vormittag starteten erste Veranstaltungen unter anderem in Wolfsburg, Mainz, Duisburg, Wedel, Ellwangen und Schwerin. In rund 70 Städten waren Aktionen angekündigt, unter anderem in Berlin, Bremen, München, Leipzig und Stuttgart.

In Duisburg begann der dreitägige Ostermarsch Rhein-Ruhr, der bis Montag über Essen, Gelsenkirchen, Herne und Bochum nach Dortmund zieht. Er steht unter dem Motto "Friedensfähig statt kriegstüchtig! Kriege beenden, Aufrüstung stoppen!"

Ostermärsche: Krieg in der Ukraine und Nahost Thema

Nach Angaben eines Sprechers kamen in Duisburg zunächst etwa 200 Menschen zusammen. Eine zweite Auftaktveranstaltung zum Ostmarsch Rhein-Ruhr sollte am Mittag in Köln beginnen. Auch in Berlin, Bonn, Kiel, Leipzig, München und Stuttgart sowie kleineren Städten wie Düren, Schrobenhausen und Traunstein gingen am Karsamstag Menschen für Frieden und Abrüstung auf die Straße.

Beherrschende Themen der diesjährigen Ostermärsche sind die geplante Aufrüstung in Deutschland sowie weiterhin der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen . Auch die Forderung nach der Abschaffung von Atomwaffen gehört weiter zu den Hauptanliegen der Friedensbewegung.

Die Ostermärsche richten sich in diesem Jahr besonders an die neue Regierung und fordern von ihr, dass Deutschland friedensfähig statt kriegstüchtig wird. „ Kristian Golla vom Netzwerk Friedenskooperative

Ostermärsche: Tradition seit den 1960ern

Die Ostermärsche der Friedensbewegung sind in Deutschland traditionell dezentral organisiert und finden in Deutschland seit den 1960er Jahren statt. Den größten Zulauf verzeichneten sie in den 80er Jahren im Kalten Krieg, als hunderttausende Menschen daran teilnahmen.

In den vergangenen Jahren war die Mobilisierung deutlich geringer ausgefallen, die Teilnehmerzahlen reichten in der Regel von einigen hundert bis in den niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Ostermärsche waren am Gründonnerstag gestartet. Bislang liege die Beteiligung leicht über dem Niveau der Vorjahre, erklärte Golla. Ob die Teilnehmerzahl am Ende höher sei als in den Vorjahren, lasse sich noch nicht seriös abschätzen, sagte er dem Evangelischen Pressedienst.





