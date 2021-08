Ein heftiger Sturm hat in der Gemeinde Großheide in Ostfriesland gewütet. Nach Angaben der Feuerwehr wurden am Montagabend rund 50 Häuser durch den Sturm - möglicherweise ein Tornado - beschädigt. Fünf Häuser seien vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Betroffenen kamen in Ersatzunterkünften unter. Verletzt wurde durch das Unwetter nach bisherigen Erkenntnissen niemand.