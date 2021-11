"Also ich denke das Wichtigste, was die neue Regierung machen muss, ist also, sich wirklich ernsthaft als eine Art Nation zu verstehen, die führend in Sachen Klimaschutz sein will und dann eben auch in solchen Verhandlungen Führungsrollen übernehmen wird, und eben nicht einfach wartet, bis andere Staaten Entscheidungen treffen und dann mitrennt oder eben auch nicht, sondern eine Führungsrolle übernimmt.