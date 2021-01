Auf den Bildern ist auch sein 2015 an den Folgen eines Hirntumors verstorbenen Sohn Beau zu sehen. In einer Ansprache vor den Bewohnern seines Heimatstaates Delaware kurz vor seiner Amtseinführung hatte Biden gesagt: "Das einzige, was ich bedaure, ist, dass er nicht hier ist", sagte der künftige Präsident, dem Tränen über die Wangen rollten. "Denn wir sollten ihn als Präsidenten vorstellen."