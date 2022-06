Was gibt es zu gewinnen? Alles. Sauberes Wasser für ein gesundes Leben, Ökosysteme im Meer, die uns Menschen nachhaltig Nahrung liefern könnten, damit wir den Raubbau an Tier und Boden an Land in den Griff bekommen. Und irgendwann vielleicht weniger potentiell schädliche Kunststoffpartikel in unserem Blut.