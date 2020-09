Erfolgsgeschichte: Das Ozonloch schrumpft

Die Ozonschicht in der Atmosphäre ist der Sonnenschutz der Erde.

Quelle: NASA

Wissenschaftler schlagen Alarm. Die Regierungen der Welt erkennen den Ernst der Lage, setzen sich an einen Tisch und einigen sich auf eine Lösung. So - in aller Kürze - war es mit dem Ozonloch. Am 16. September 1987 wurde das Montreal-Protokoll verabschiedet und bis heute von allen 197 UNO-Staaten ratifiziert.