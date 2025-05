Cannes geehrt: Iranischer Regisseur Panahi erhält Goldene Palme

Für seinen Film "Ein einfacher Unfall" ist Jafar Panahi in Cannes mit der Goldenen Palme geehrt worden.

Preisträger in Venedig un Berlin

Der Iraner setzt sich in "Un Simple Accident" mit Erlebnissen im Gefängnis und der Gewalt des iranischen Regimes auseinander. Panahi hat mit früheren Filmen bereits die Hauptpreise des Filmfests Venedig und der Berlinale gewonnen.

Sein neues Werk handelt von einer Gruppe ehemaliger Gefangener, die ungeplant den Agenten entführen, der sie mutmaßlich in einem iranischen Gefängnis gefoltert hat. Eines der Folteropfer sieht den Geheimagenten zufällig wieder und kidnappt ihn in seinem Bus mit dem Ziel, sich zu rächen und ihn umzubringen.

Ernster Roadtrip - aber nicht ohne Humor

Daraus entwickelt sich eine Art chaotischer Roadtrip, auf dem die Gruppe in hitzige Diskussionen darüber gerät, was eine angemessene Form der Rache ist. Öfter geht es um die zutiefst gewaltvollen Erfahrungen, die die Beteiligten in Gefangenschaft gemacht haben. Trotz des schweren Themas gibt es im Film aber auch humorvolle Momente.