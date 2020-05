Weiter verglich der ehemalige Papst seine jetzige Situation mit der eines Alt-Bauern in Bayern, der den Hof an den Sohn abgegeben hat, im "Austrags-Haus" wohnt und seine väterlichen Rechte abgegeben hat. Vehement wandte sich Benedikt XVI. gegen Vorwürfe, dass er sich nach seinem Rücktritt in öffentliche Debatten eingemischt habe. Dies sei "eine bösartige Verzerrung der Wirklichkeit". Er deutete an, es gebe "Gründe dafür, dass man einfach meine Stimme ausschalten will".