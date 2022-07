Papst Franziskus hat sich am Montag in Kanada für Missbrauch und Gewalt an indigenen Kindern und Jugendlichen in kirchlichen Internaten entschuldigt. Die erzwungene Eingliederung der Ureinwohner in die christliche Gesellschaft habe ihre Kultur zerstört und Familien auseinandergerissen, sagte Franziskus in der Nähe der früheren christlichen Schule Ermineskin Indian Residential.