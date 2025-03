Vatikan: Papst Franziskus erleidet akute Atemnot

Der Zustand des Papstes hatte sich nach Angaben des Vatikans in der vergangenen Woche schrittweise "leicht" verbessert. Am Freitag erlitt er jedoch eine schwere Atemkrise , in deren Folge Franziskus Sauerstoff erhalten musste. Am Sonntagabend beschrieb der Vatikan den Zustand des Papstes als stabil. Am Sonntag erhielt Franziskus zudem Besuch von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, der Nummer zwei des Vatikan.