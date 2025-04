Vor Papst-Beerdigung: Massive Sicherheitsvorkehrungen in Rom

Um Papst Franziskus noch einmal zu sehen, strömen in Rom Zehntausende Gläubige zum Petersdom. Sie wollen dem verstorbenen Kirchenoberhaupt die letzte Ehre erweisen.

Einen Tag vor der Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus bereitet sich Rom auf das Großereignis vor. Der von den Behörden erwartete riesige Andrang von Gläubigen und Besuchern zum Requiem auf dem Petersplatz am Samstag stellt die Organisatoren und Sicherheitskräfte in der Hauptstadt Italiens vor große Herausforderungen. Die Behörden rechnen mit etwa 200.000 Menschen bei der Trauerfeier rund um den Petersplatz.

Einige Royals werden bei der Beisetzung von Papst Franziskus am Samstag anwesend sein. So werden unter anderem Prinz William, König Philippe und Königin Mary anreisen.

Monitore, Krankenwagen und Toiletten stehen bereit

Die Vorbereitungen auf die Trauerfeier und anschließende Bestattung an sich folgen althergebrachten, strengen Regeln. Am Freitagabend wird zunächst der seit Mittwoch im Petersdom aufgestellte offene Sarg des toten Papstes geschlossen. Am Samstagmorgen wird dieser dann auf den Vorplatz des Doms gebracht. Dort findet anschließend die öffentliche Trauermesse statt.