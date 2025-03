Papst Franziskus verbringt ruhige Nacht nach Atemkrise

Papst musste mechanisch beatmet werden

Am Freitagnachmittag hatte der 88-Jährige einen Bronchospasmus erlitten, eine Verkrampfung der Atemwege. Dies habe zu einer "plötzlichen Verschlechterung des Atembilds" geführt, hieß es in einem offiziellen Bulletin zu seinem Gesundheitszustand.

Tausende Gläubige beteten Rosenkranz für Papst

Am fünften Tag in Folge waren am späten Freitagabend auf dem Petersplatz Tausende Gläubige mit den in Rom lebenden Kardinälen und den Mitgliedern der römischen Kurie zusammengekommen, um für Papst Franziskus den Rosenkranz zu beten.