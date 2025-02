Papst Franziskus hat laut Vatikan ruhige Nacht verbracht

Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus ist weiterhin kritisch. Die Nacht sei allerdings gut verlaufen, der Pontifex ruhe sich jetzt aus, teilte das Presseamt des Vatikans mit. 24.02.2025 | 0:21 min

Der schwer kranke Papst Franziskus hat nach Angaben des Vatikans im Krankenhaus eine ruhige Nacht verbracht. Das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche habe «gut geruht, die gesamte Nacht», teilte ein Sprecher des Heiligen Stuhls am Morgen mit. Es war seine inzwischen elfte Nacht in der Gemelli-Klinik in Rom.

Franziskus wird seit Mitte des Monats in dem Universitätskrankenhaus behandelt. Er leidet an einer Lungenentzündung. Seinen Gesundheitszustand hatte der Vatikan am Abend trotz etwas besserer Werte als weiterhin kritisch beschrieben. Auf dem Petersplatz beteten Tausende Gläubige aus aller Welt den Rosenkranz für ihn.

Papst seit Mitte Dezember erkrankt

Der Argentinier leidet bereits seit Mitte Dezember an einer Erkrankung der Atemwege, wollte den Gang ins Krankenhaus anfangs aber unbedingt vermeiden.

Nach der Einlieferung Mitte Februar wurde eine Lungenentzündung festgestellt, die beide Lungenflügel erfasst hat. In so hohem Alter ist dies besonders gefährlich. Zudem fehlt dem Papst schon seit einer Operation in jungen Jahren ein Teil des rechten Lungenflügels.

Franziskus wird in dem Universitätskrankenhaus im zehnten Stock in einem streng abgeschirmten Trakt behandelt. Nur die engsten Mitarbeiter dürfen zu ihm. Besuch empfängt er praktisch keinen.

Rosenkranz-Andacht auf dem Petersplatz

Aus Sorge um den schwer erkrankten Pontifex stand am Abend eine Rosenkranz-Andacht mit mehreren Kardinälen auf dem Petersplatz auf dem Programm. Die Leitung übernahm Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, Nummer Zwei des Vatikans. Der Name des 70-Jährigen aus Italien fällt auch immer wieder, wenn es um die Nachfolge geht.

Am Wochenende hatte sich Franziskus' Gesundheitszustand nach anfänglich positiven Signalen verschlechtert. Er musste nach Angaben des Vatikans mit Sauerstoff und mit Blutkonserven versorgt werden.

Am Samstag hatte er demnach eine "anhaltende asthmatische Atemkrise". Fast alle Beobachter gehen davon aus, dass sich der Klinikaufenthalt hinziehen wird. Alle Termine sind abgesagt.

Derweil kommen die Spekulationen über einen Rücktritt oder eines baldigen Konklaves, also eine Papst-Wahl, nicht mehr zur Ruhe. Für Vatikan-Kenner ist das in einer solchen Situation nicht überraschend: Franziskus selbst schrieb in seinen jüngst erschienenen Memoiren ("Hoffe"):

Immer wenn es einem Papst schlecht geht, weht ein Hauch von Konklave durch die Welt. „ Papst Franziskus

